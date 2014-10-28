Перед выходными в Петербурге похолодает

Температура будет находиться в пределах +2...+4 градуса.

В пятницу, 14 ноября, Северную столицу накрыл прохладный воздушный поток. Днем регион попадёт под влияние тыловой зоны циклона, расположенного над Баренцевым морем. Ожидается переменная облачность, возможны непродолжительные осадки преимущественно в форме мокрого снега, порывы ветра останутся сильными. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура будет находиться в пределах +2...+4 градуса, в Ленобласти воздух прогреется от 0 до +5 градусов.

Западный ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до отметки около 751 мм ртутного столба, оставаясь немного ниже средних значений.

