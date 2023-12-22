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Первый российский дилерский центр XCite открылся в Петербурге
Сегодня, 14:57
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Первый российский дилерский центр XCite открылся в Петербурге

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Новый шоурум размещен на территории автосалона Lada компании "Автопродикс".

Бернд Xcite недавно объявил о начале официальных продаж своего нового кроссовера X-Cross 7. Вскоре после этого, российский производитель анонсировал открытие своего первого дилерского центра. В качестве основы для Xcite был выбран автомобильный бренд Lada, а сам дилерский центр расположен в Петербурге,  сообщила пресс-служба Xcite. 

Новый шоурум размещен на территории автосалона Lada компании "Автопродикс". Его общая площадь составляет 2 623 кв.м, из которых 706 кв.м отведены под экспозицию автомобилей.

Все модели Xcite X-Cross 7 доступны только в переднеприводной конфигурации. Автомобили представлены в двух двух вариантах комплектации – Enjoy и Techno.

Рекомендуемая розничная цена на модель Xcite X-Cross 7 Enjoy начинается от 2 499 000 рублей. Версия Techno обойдется покупателю в 2 636 000 рублей.

У X-Cross 7 есть только одна модификация: это сочетание 1,5-литрового бензинового турбодвигателя мощностью 147 лошадиных сил, вариатора и переднего привода.

Ранее стало известно, когда закончится простой на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

Фото: XCite

Теги: xcite, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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