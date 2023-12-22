Стало известно, когда закончится простой на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Предприятие не хочет терять ценные кадры, поэтому вынуждено периодически отправлять разные цеха в простой. Ежемесячно в нем находятся около 200–300 человек.

Частичный простой в ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan) продолжится до старта на предприятии мелкоузловой сборки. Об этом заявил генеральный директор завода Иван Миронов в понедельник, 27 мая. По его словам, сейчас на автозаводе трудятся около 1,2 тыс. человек.

Предприятие не хочет терять ценные кадры, поэтому вынуждено периодически отправлять разные цеха в простой. Ежемесячно в нем находятся около 200–300 человек. Эта ситуация останется стабильной, пока завод не перейдёт к мелкой узловой сборке и не начнёт варить кузова, уточнил Миронов. Ранее сообщалось, что "Автозавод Санкт-Петербург" до конца мая отправил в простой 317 сотрудников предприятия.

Активы петербургского автозавода ранее принадлежали Nissan, чьё предприятие работало с 2009 по 2022 г. После решения японского концерна уйти из РФ завод был за символическую цену передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге спущены на воду два новых пассажирских катамарана.

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