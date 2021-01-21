Первые аисты прилетели в Ленобласть

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в своем Telegram-канале фотографии белых аистов, сделанные известным биологом Павлом Глазковым. Он рассказал, что ежегодно в регионе около 200 пар этих птиц выводят потомство. Аисты создают пары на всю жизнь, однако на зимовку улетают по отдельности и зачастую в разные страны.

На опубликованных снимках запечатлена пара, которая построила гнездо рядом с Домом станционного смотрителя и вернулась одной из первых. Птицы активно ищут пищу прямо на поле перед музеем. Губернатор призвал жителей не тревожить пернатых.

Ранее мы сообщили о том, что в усадьбу Сосновка прилетела пищуха.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко (Павел Глазков)