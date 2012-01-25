Путин оценил перспективы возвращения в РФ иностранного бизнеса

Президент отметил несколько ключевых моментов.

Президент России Владимир Путин, комментируя на форуме перед XX съездом "Деловой России" перспективы возвращения в страну иностранного бизнеса, отметил несколько ключевых моментов. Во-первых, "извинений недостаточно" – те, кто ушел, нарушив свои обязательства, и теперь хочет вернуться, вынуждены будут что-то для этого сделать. Во-вторых, нужно "по-человечески" отнестись к тем, кто уходить из России не хотел. Таких компаний, ушедших, а иногда и "ушедших", оставив массу лазеек и обходных путей, позволяющих их контрагентам получать товары и услуги, тоже достаточно, уточнил Telegram-канал "Мейстер".

Подобное разделение вполне справедливо и послужит наглядным уроком на будущее для тех, кто снова попробует поставить идеологию впереди бизнеса и разрушить сложившиеся связи, уверены авторы поста.

А возвращение в Россию для многих уже становится жизненно важным – рынки лихорадит по всему миру и терять еще и российский в этих условиях было бы откровенно глупо. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Бразилия заключит контракт с "Росатомом".

Фото: официальный сайт президента России