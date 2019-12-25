Отчаявшиеся жители Средней Рогатки решили открыть сеть школ под открытым небом

В микрорайоне, где уже сданы 26 тысяч квартир, нет ни одной школы. Не появятся они и в 2022 году.

В Московском районе Петербурга жители Средней Рогатки пытаются достучаться до властей, которые только обещают начать строить школы в микрорайоне, где уже сданы 26 тысяч квартир. По факту, сроки проектирования и начала строительства только отодвигаются. Местные активисты нашли решение проблемы, они предлагают открыть сеть школ под открытым небом.

Места много: пустырей, на которых так и не построили ни одну из обещанных школ, в избытке. Сплошные плюсы: дёшево, рядом с домом, свежий воздух, закалка, уроки окружающего мира в прямом контакте с природой. активисты

На прошлой неделе активисты сообщили, что на данный момент новости касательно строительства школ следующие: конкурс на проектирование школы на 550 мест объявили 14 июля. Проект в лучшем случае будет готов в 2022 году, ближе к концу, стройка раньше 2023 года не начнётся. По школе на 1100 мест нет никакой конкретной информации. Остальные школы, которые к тому же находятся не близко, также переполнены и не готовы принимать детей со Средней Рогатки.

В мае петербуржцы превратили подтопленный Дизельный проезд в местный курорт. В группе "Средняя Рогатка" активисты опубликовали пост об открытии курорта на побережье Дизельного моря. Ироничный пост поддержали не менее ироничными комментариями.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее