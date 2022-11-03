В Петербурге выбрали перевозчиков для социального такси в 2024 году

Перевозчики представили 1742 стандартных машины и 41 специальный авто с аппарелями и подъемниками.

В 2024 году в Петербурге услуги социального такси осуществят 26 организаций. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту 31 октября.

Перевозчики представили 1742 стандартных машины и 41 специальный авто с аппарелями и подъемниками.

В текущем году услуги социального такси в Северной столице оказывают 27 организаций. В автопарке 1897 стандартных машин и 47 специальных. За 9 месяцев 29 984 петербуржца воспользовались данной услугой 590 тыс. раз.

Напомним, что социальное такси – дополнительная мера поддержки лиц с ограниченными возможностями, которые оплачивают часть стоимости услуг.

Ранее на Piter.TV: петербургские таксисты могут брать авто в аренду на несколько часов.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга