Петербургские таксисты могут брать авто в аренду на несколько часов

Проект разработала компания "Яндекс".

Таксисты Петербурга могут брать машину в аренду на несколько часов. Ранее услуга была доступна только на сутки и больше. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту в четверг, 28 сентября.

Проект разработала компания "Яндекс". Доступные для почасовой аренды авто располагаются на специальных стоянках, у них уже оформлены необходимые разрешения для поездок. Водители проходят обязательный предрейсовый осмотр у медика и механика и получают путевой лист. Машины доступны для тарифа "Эконом".

Это дополнительные возможности для водителей. А для города реализация этого проекта способствует притоку новых кадров в сферу перевозок легковым такси и формированию большего предложения для пассажиров. Валентин Енокаев, председатель Комитета по транспорту Петербурга

Отметим, что это – первый подобный проект в Северной столице.

Ранее мы сообщали о том, что за полгода в Петербурге таксистам выдали более 34 тыс. разрешений на работу.

Фото: Piter.TV