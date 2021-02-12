  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За полгода в Петербурге таксистам выдали более 34 тыс. разрешений на работу
Сегодня, 22:04
110
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

За полгода в Петербурге таксистам выдали более 34 тыс. разрешений на работу

0 0

Таким образом, количество лицензий увеличилось на 40%.

Более 34 тыс. таксистов получили разрешение на работу в Петербурге за полгода. Об этом рассказали в телеграм-канале "Начальник транспортного цеха" во вторник, 22 августа.

Таким образом, количество лицензий увеличилось на 40%. Сегодня на рассмотрении находятся еще 7400 заявок. 

Напомним, что с 1 сентября в Северной столице вступает в силу закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси". Появятся три новых реестра. Кроме того, таксисты не смогут работать в аэропорту, на ж/д вокзалах и автовокзалах. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге таксист принял роды у пассажирки.

Фото: Piter.TV

Теги: закон о такси, такси петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии