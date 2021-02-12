За полгода в Петербурге таксистам выдали более 34 тыс. разрешений на работу

Таким образом, количество лицензий увеличилось на 40%.

Более 34 тыс. таксистов получили разрешение на работу в Петербурге за полгода. Об этом рассказали в телеграм-канале "Начальник транспортного цеха" во вторник, 22 августа.

Таким образом, количество лицензий увеличилось на 40%. Сегодня на рассмотрении находятся еще 7400 заявок.

Напомним, что с 1 сентября в Северной столице вступает в силу закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси". Появятся три новых реестра. Кроме того, таксисты не смогут работать в аэропорту, на ж/д вокзалах и автовокзалах.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге таксист принял роды у пассажирки.

Фото: Piter.TV