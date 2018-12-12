В Петербурге поездка на такси закончилась ограблением

Водитель отнял вещи у пассажира.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 1 мая в полицию обратилась с заявлением женщина 1989 года рождения.

Она рассказала, что её ограбил водитель такси во время поездки. По словам потерпевшей, он, применив физическую силу, отобрал "Айфон" и банковскую карту. После чего преступник высадил женщину у д. 11 по ул. Симонова и уехал.

Через час с карты было списано 189 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали грабителя у д. 18 по пр. Художников. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что таксист перевернулся на перекрестке Дачного и Новаторов.

Фото: Pixabay