Для пассажиров такси в Петербурге придумают правила

Новые правила могут вступить в силу летом.

В пятницу, 12 февраля, издание "Невские новости" со ссылкой на комитет по транспорту сообщило, что в этическом кодексе для таксистов появятся правила поведения для пассажиров. Документ разрабатывает Смольный. Отмечается, что некоторые правила позаимствуют из кодекса СССР.

В комитет и СПб ГКУ "Организатор перевозок" часто приходят жалобы, причем и от водителей, и от пассажиров. Что именно будет в правилах, пока неизвестно, потому как работу над ним начали недавно, задач еще много. Предполагается, что для удобства в основу положат стандарты этичного поведения, прописанные в Кодексе советского таксиста.

Кодекс хотят выпустить летом 2021 года. Сначала будут проработаны предложения компаний и агрегаторов с учетом жалоб пассажиров, а затем документ увидит общественность. После предложений петербуржцев кодекс доработают еще раз и потом утвердят.

Ранее мы писали, что теперь петербуржцев с COVID-19 будут возить на КТ на "Лада Ларгусе".

Фото: Piter.TV