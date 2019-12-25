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Таксист перевернулся на перекрестке Дачного и Новаторов
Сегодня, 9:15
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Arinablinova

Таксист перевернулся на перекрестке Дачного и Новаторов

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Пассажиров в машине не было.

В ночь на субботу, 25 апреля, автомобиль таксопарка "Яндек.такси" перевернулся на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Новаторов. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Очевидцы сообщили, что пассажиров в машине не было, а сам водитель не пострадал. Также известно, что на место событий уже выезжал эвакуатор. 

В комментариях предполагают, что переворот мог произойти из-за того, что машина "резко развернулась". 

Ранее мы писали, что на Владимирском проспекте "Мондео" припарковался в светофор.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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