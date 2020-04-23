На Владимирском проспекте "Мондео" припарковался в светофор

Водитель неверно выбрал скорость движения.

Рано утром 23 апреля в Центральном районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, около 05:40 водитель "Форд Мондео" снес светофор на Владимирском проспекте. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с моментом аварии.

За рулем иномарки находился 26-летний мужчина со стажем вождения с 2017 года. По предварительной информации, он неверно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением, врезался в светофорную стойку. В результате ДТП светофор упал на землю и едва не задел проезжающий мимо автомобиль.

В аварии никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в лобовом ДТП в Ленобласти погиб пенсионер, трое пострадали.

Видео: Piter.TV