В лобовом ДТП в Ленобласти погиб пенсионер, трое пострадали

Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21053.

Вечером 22 апреля в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Около 18:30 на 14-м км автомагистрали "Стрельна-Кипень-Гатчина" Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21053. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

За рулем отечественного автомобиля находился 75-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Также пострадали два пассажира ВАЗ – женщины 79 и 80 лет. Одну увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, другую – в тяжелом состоянии.

За рулем Hyundai Solaris находился 35-летний мужчина. В иномарке также сидел 30-летний пассажир, его увезли в больницу.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что иномарку протащило между ограждением и фурой на КАД.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.