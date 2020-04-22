Иномарку протащило между ограждением и фурой на КАД

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

Днем 22 апреля на 86-м км внешнего кольца КАД произошла серьезная авария. Очевидцы рассказали, что водитель "Фольксвагена" не справился с управлением автомобиля. В результате авто закрутило по дороге перед идущей в попутном направлении фурой. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Как стало известно нашему изданию, большегруз несколько раз ударил легковушку с разных сторон. Затем "Фольксваген" протащило несколько десятков метров между ограждением дороги и самой фурой. На записи видно, что иномарка получила значительные повреждения. У фуры лопнула шина на переднем колесе.

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Ранее мы писали, что прохожие помогли перевернуть машину после ДТП на Российском проспекте.

Видео: Piter.TV