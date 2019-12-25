Прохожие помогли перевернуть машину после ДТП на Российском проспекте

По неизвестным причинам машина перевернулась.

Вечером 21 апреля на Российском проспекте перевернулся легковой автомобиль. Свидетели произошедшего написали в социальной сети о том, что авария была "страшной".

Инцидент произошел около дома №14. По словам очевидцев, неравнодушные петербуржцы помогли перевернуть машину, все остались живы.

Причины и подробности ДТП пока неизвестны. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители северных районов Петербурга пожаловались на неприятный запах.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"