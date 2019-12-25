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Прохожие помогли перевернуть машину после ДТП на Российском проспекте
Сегодня, 22:38
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nadezhda_sib

Прохожие помогли перевернуть машину после ДТП на Российском проспекте

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По неизвестным причинам машина перевернулась.

Вечером 21 апреля на Российском проспекте перевернулся легковой автомобиль. Свидетели произошедшего написали в социальной сети о том, что авария была "страшной". 

Инцидент произошел около дома №14. По словам очевидцев, неравнодушные петербуржцы помогли перевернуть машину, все остались живы. 

Причины и подробности ДТП пока неизвестны. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители северных районов Петербурга пожаловались на неприятный запах. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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