Жители северных районов Петербурга пожаловались на неприятный запах

Причем доносится он уже не первый день.

Вечером 21 апреля жители Приморского района стали жаловаться на неприятный запах. Сообщения об этом стали появляться в социальных сетях.

География распространения запаха оказалась довольно обширной: от улицы Королева до проспекта Луначарского. Один из комментаторов пошутил, что в районе Озерков его перебил "запах шашлыков".

Некоторые пользователи отметили, что запах стоит уже в течение нескольких дней. Другие выразили мнение, что источником стала ферма на дороге на Каменку, поля на которой засыпали навозом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Мурино требуют призвать к ответу собственника магазина на Менделеева.

Фото: vk.com/lahta_spb