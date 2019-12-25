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Жители северных районов Петербурга пожаловались на неприятный запах
Сегодня, 21:10
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nadezhda_sib

Жители северных районов Петербурга пожаловались на неприятный запах

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Причем доносится он уже не первый день.

Вечером 21 апреля жители Приморского района стали жаловаться на неприятный запах. Сообщения об этом стали появляться в социальных сетях.

География распространения запаха оказалась довольно обширной: от улицы Королева до проспекта Луначарского. Один из комментаторов пошутил, что в районе Озерков его перебил "запах шашлыков". 

Некоторые пользователи отметили, что запах стоит уже в течение нескольких дней. Другие выразили мнение, что источником стала ферма на дороге на Каменку, поля на которой засыпали навозом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Мурино требуют призвать к ответу собственника магазина на Менделеева. 

Фото: vk.com/lahta_spb

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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