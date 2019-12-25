Жители Мурино требуют призвать к ответу собственника магазина на Менделеева

Нарушитель проводит ремонт, разрушая фасад здания.

Жители Мурино пожаловались на собственника коммерческого помещения в доме №1 по бульвару Менделеева. Несмотря на действие режима самоизоляции, объявленного для всех юридических лиц, в магазине проходит ремонт. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Девяткино online.





По словам местной жительницы, внешним стенам здания наносится урон. Кроме того, действия владельца помещения не были согласованы с жильцами.

Собственники квартир запросили поддержки у местных депутатов и призвали разобраться с произволом.

Ранее мы рассказали о том, что активисты убрали почти тонну мусора у бульвара Менделеева в Мурино.

Фото: ВКонтакте / 9online