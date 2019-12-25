Активисты убрали почти тонну мусора вдоль бульвара Менделеева в Мурино

Машину для вывоза отходов заказали за свой счет.

Участники движения "чистый город" закончили уборку мусора на территориях, прилегающих к бульвару Менделеева. Всего удалось устранить от 800 до 900 килограммов за три захода. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Девяткино LIVE | Мурино".

На обочинах в ста метрах от бульвара нашли остатки поликарбоната, бутылки, бычки, битое стекло, рекламные вывески, доски, и даже трупы животных. Все это активисты утилизировали за свой счет.





Автор поста призвал местных жителей перестать превращать свою территорию в "помойку" и присоединяться к движению по избавлению города и области от отходов. Среди комментаторов нашлось немало благодарных пользователей.

Ранее мы рассказали о том, что две женщины занялись добровольной уборкой мусора в Буграх.

Фото: ВКонтакте / 9kino.live