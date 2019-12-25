Две женщины занялись добровольной уборкой мусора в Буграх

За процессом наблюдала собака.

Житель Всеволожского района восхитился инициативностью двух женщин, убиравших мусор на полевой дороге. Он выразил свою благодарность в ВК-сообществе Девяткино LIVE | Мурино.

Я подошёл узнать по собственной ли инициативе они этим занимаются, они сказали что по соображениям совести. Спасибо таким людям. Я вас люблю и уважаю. написал автор публикации

В уборке также приняла участие рыжая собака. Она охраняла хозяек и следила за процессом.

Ранее мы рассказали о том, что в Сертолово-2 утилизируют незаконные свалки.

Фото: ВКонтакте / 9kino.live