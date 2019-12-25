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Две женщины занялись добровольной уборкой мусора в Буграх
Сегодня, 14:28
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lizapoluda

Две женщины занялись добровольной уборкой мусора в Буграх

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За процессом наблюдала собака.

Житель Всеволожского района восхитился инициативностью двух женщин, убиравших мусор на полевой дороге. Он выразил свою благодарность в ВК-сообществе Девяткино LIVE | Мурино.

 Я подошёл узнать по собственной ли инициативе они этим занимаются, они сказали что по соображениям совести. Спасибо таким людям. Я вас люблю и уважаю.

 написал автор публикации

В уборке также приняла участие рыжая собака. Она охраняла хозяек и следила за процессом.

Ранее мы рассказали о том, что в Сертолово-2 утилизируют незаконные свалки.

Фото: ВКонтакте / 9kino.live

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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