Вооруженный мужчина ограбил психиатрическую клинику в Петербурге

Бандит украл почти 16 тысяч рублей.

В воскресенье, 9 мая, в Центральном районе Петербурга мужчина с пистолетом ограбил наркологическую клинику на улице Марата, 78. Злоумышленник заставил администратора медицинского центра отдать ему 16 тысяч рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Ограбление в лечебнице "Доктор Сан" произошло в 13:40. На кадрах с камеры видеонаблюдения можно заметить, что мужчина в маске и шапке запугивает работницу клиники и угрожает оружием, просунув руку с пистолетом в окошко. Женщина отдает ему деньги из кассы. На записи видно, что в помещении находятся и посетители центра.

Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали жителя Петрозаводска, обокравшего блокадницу.

Видео: Piter.tv