Экс-глава петербургского СК Павел Выменец будет заместителем Александра Бастрыкина

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Павла Выменца освободили от должности главы ГСУ СК РФ по Петербургу. Он переезжает работать в Москву, пишет "Фонтанка" 13 октября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Теперь Павел Выменец станет заместителем председателя ведомства Александра Бастрыкина. Следствием Северной столицы будет руководить Виктор Козлов.

Генерал-лейтенант юстиции Павел Выменец начал карьеру в 2001 году с поста следователя Петербургской авиатранспортной прокуратуры. Главой городского следствия был с июня прошлого года. По информации 47news, его отец Сергей работал вместе с Александром Бастрыкиным в Министерстве юстиции.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу