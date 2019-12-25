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Экс-глава петербургского СК Павел Выменец будет заместителем Александра Бастрыкина
Сегодня, 10:57
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Экс-глава петербургского СК Павел Выменец будет заместителем Александра Бастрыкина

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Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Павла Выменца освободили от должности главы ГСУ СК РФ по Петербургу. Он переезжает работать в Москву, пишет "Фонтанка" 13 октября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. 

Теперь Павел Выменец станет заместителем председателя ведомства Александра Бастрыкина. Следствием Северной столицы будет руководить Виктор Козлов. 

Генерал-лейтенант юстиции Павел Выменец начал карьеру в 2001 году с поста следователя Петербургской авиатранспортной прокуратуры. Главой городского следствия был с июня прошлого года. По информации 47news, его отец Сергей работал вместе с Александром Бастрыкиным в Министерстве юстиции. 

Ранее на Piter.TV: генерал-майор Дмитрий Легенький временно возглавил ГУ МЧС по Петербургу. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: павел выменец, ск рф
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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