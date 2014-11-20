  1. Главная
Пожилого петербуржца подозревают в финансировании экстремистской организации
Сегодня, 12:25
Он перевел на счет запрещенной организации 7 тыс. рублей.

В Петербурге оперативники центра "Э" задержали 65-летнего мужчину по подозрению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщили в МВД России. 

Местного жителя поймали 4 декабря. По предварительным данным, он перевел на счет запрещенной организации 7 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). В ходе обыска в квартире фигуранта нашли и изъяли банковские карты, телефоны и планшет. 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в госизмене в Петербурге. 

Фото: пресс-служба МВД России 

