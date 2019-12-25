На трассе в Курортном районе в ДТП перевернулся автомобиль

В салоне находились мужчина и его дочь.

Росгвардейцы помогли водителю и девочке выбраться из машины, перевернувшейся на трассе в Курортном районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 25 марта наряд вневедомственной охраны заметил, что в кювете неподалеку от развязки ЗСД у Белоострова находится перевернувшийся автомобиль Toyota, в салоне которого были люди. Патрульные передали информацию в центр оперативного управления районного отдела Росгвардии и поспешили на помощь пострадавшим.

Поврежденную дверь авто открыли, из машины выбрались 45-летний мужчина и его дочь. Они находились в шоковом состоянии.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и на скорости съехал в кювет, где иномарка перевернулась на крышу.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту ДТП с трамваем на Бухарестской проводится полицейская проверка.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти