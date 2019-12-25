Ведущий конструктор петербургского института перевел мошенникам 2,5 млн рублей

По данному факту завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба).

В Петербурге 75-летний ведущий конструктор научно-исследовательского института лишился 2,5 млн рублей из-за мошенников. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего, ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил о мошеннических действиях с его счетом. Мужчина после этого разговора перевел деньги на "безопасный счет". Таким образом он лишился 2 495 000 рублей.

По данному факту завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба).

Ранее петербургский пенсионер взял 13 млн в кредит и 11 млн перевел мошенникам.

Фото: Piter.tv