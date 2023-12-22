Во время пожара в подвале на переулке Каховского пострадал мужчина

В 1:05 пожар был ликвидирован.

В Василеостровском районе ночью 27 марта во время пожара пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного дома по переулку Каховского д.7, корпус 2, поступило на пульт дежурного 27 марта в 00:40. В подвале горела площадь 0,5 квадратных метра.

В 1:05 пожар был ликвидирован. Пострадал мужчина, который был госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что шестиклассника и его 20-летнего друга подозревают в поджоге релейного шкафа на Удельной.

Фото: Piter.tv