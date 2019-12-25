Житель Петербурга отправил части огнестрельного оружия через сервис доставки

Из жилища фигуранта изъяли внушительное количество предметов, схожих с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Правоохранители задержали мужчину за пересылку частей огнестрельного оружия через сервис доставки. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 222 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В начале ноября сотрудник распределительного центра сервиса почтовых доставок, расположенного в поселке Петро-Славянка, обнаружил в почтовой посылке части "огнестрела". О находке он рассказал полицейским Колпинского района. На Суздальском проспекте поймали 43-летнего отправителя.

По словам задержанного, им были обнаружены части оружия в квартире знакомой его матери на Мебельной улице. Злоумышленник решил продать их через интернет за 10 тыс. рублей, посылку доставили в Екатеринбург. Из жилища фигуранта изъяли внушительное количество предметов, схожих с боеприпасами и взрывчатыми веществами. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан хулиган, обстрелявший трамвайную остановку из "пневмата" на Наставников.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти