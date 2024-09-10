Задержан хулиган, обстрелявший трамвайную остановку из пневмата на Наставников

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ ("вандализм").

Утром 22 сентября диспетчера трамвайного депо связались с сотрудниками полиции Красногвардейского района и рассказали о группе неизвестных лиц, повредивших автобусную остановку на проспекте Наставников выстрелами из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ ("вандализм"). 10 декабря около 10:00 участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого 17-летнего юношу на улице Передовиков, признавшегося, что стрельба велась исключительно ради развлечения.

Молодой человек передан сотрудникам отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. Одновременно проводятся мероприятия по выявлению остальных возможных причастных к происшествию лиц.

Фото: Piter.TV