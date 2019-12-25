В Петербурге пациенту с ВИЧ-инфекцией впервые в стране пересадят сердце

Необходимость в трансплантации сердца у пациента возникла не по причине ВИЧ-инфекции.

В Санкт-Петербурге пациенту с ВИЧ-инфекцией впервые в стране пересадят сердце. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Комздрава.

В Центре Алмазова состоялась врачебная комиссия по отбору на трансплантацию сердца. Для операции был одобрен пациент с ВИЧ-инфекцией, с 2011 года проходящий лечение и наблюдение в Петербургском центре СПИД.

Приятно, что врачи Центра Алмазова рассматривают ВИЧ-инфекцию исключительно как сопутствующее хроническое заболевание. Светлана Майорова, заведующая первым инфекционным поликлиническим отделением Петербургского центра СПИД

Необходимость в трансплантации сердца у пациента возникла не по причине ВИЧ-инфекции, а вследствие другого заболевания.

Ранее в Комздраве Петербурга ответили на самые волнующие вопросы о ВИЧ.

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Фото: unsplash