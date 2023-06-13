Выкопанные у Новой Голландии липы пересадят на набережные Петербурга

Участок набережной Мойки от переулка Матвеева до Храповицкого моста закрыли на реконструкцию на 2,5 года.

Липы, высаженные на набережной реки Мойки напротив университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, выкопали. Их пересадят на другие набережные Петербурга, пишет 78.ru, ссылаясь на городской комитет по благоустройству.

Участок набережной Мойки от переулка Матвеева до Храповицкого моста закрыли на реконструкцию на 2,5 года. Работы предусматривают снос одной липы и пересадку всех остальных. Кроны деревьев обрезали для того, чтобы сохранить их.

В настоящее время липы находятся на производственной площадке подрядной организации, где за их состоянием наблюдают специалисты. Деревья высадят в новых местах в том же Адмиралтейском районе Петербурга. В частности, они украсят набережные рек Мойки и Фонтанки.

Ранее городской комитет по благоустройству начал подготовку к зиме.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)