Комблаг Петербурга рассказал об обслуживании 214 уличных часов

Регулярный уход за уличными механизмами позволяет поддерживать эстетичный внешний вид и продлевать срок их службы.

Комитет по благоустройству Петербурга обеспечивает функционирование и поддержание в рабочем состоянии 214 уличных часов, расположенных на улицах города. Каждое устройство нуждается в систематическом профессиональном обслуживании, проверке точности хода и контроле состояния корпуса и механизма. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Только в декабре 2025 года специалистам поступили 24 заявки на проведение ремонта хронометров, находящихся на Каменноостровском проспекте, Манежной площади, Суворовском проспекте и проспекте Космонавтов. Регулярный уход за уличными механизмами позволяет поддерживать эстетичный внешний вид и продлевать срок их службы.

Кроме того, чиновники напомнили, что городские часы являются не только декоративным элементом, но и продолжают служить верным помощником для горожан, не привыкших полагаться на современные электронные устройства.

Ранее петербуржцам рассказали о графике работы экомобиля с 19 по 25 января.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга