Комитет по благоустройству начал подготовку к зиме в Петербурге

Специалисты провели инспекцию предприятий, которые отвечают за чистоту территории в центре города.

В Петербурге началось орошение зеленых насаждений и подготовка к зиме. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил комитет по благоустройству.

Так, с 8 по 14 июля в городе подстригли 77 тыс. метров живой изгороди, отремонтировали 1 га дорожек в парках и скверах. Коммунальщики вывезли 1090 кубометров и 1330 тонн смета с автомобильных дорог.

Кроме этого, комитет по благоустройству начал подготовку к зиме. Специалисты провели инспекцию предприятий, которые отвечают за чистоту территории в центре Петербурга. Они осмотрели автомастерские и производственные помещения, а также обсудили укомплектованность персоналом и социальные условия сотрудников.

Ранее в Петербурге перечислили дворы, которые планируют благоустроить в 2025 году.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга