В Петербурге перечислили дворы, которые планируют благоустроить в 2025 году

Отбор проектов, которые войдут в программу "Петербургские дворы", осуществляла специальная конкурсная комиссия, рассматривавшая заявки от муниципальных образований.

Смольный опубликовал список дворов, которые получат субсидии из городского бюджета на благоустройство в следующем году. Перечень из 63 пунктов размещен на сайте правительства Петербурга.

Отбор проектов, которые войдут в программу "Петербургские дворы", осуществляла специальная конкурсная комиссия, рассматривавшая заявки от муниципальных образований. Всего комитет по благоустройству получил 178 комплектов документов от 64 МО. Комиссия оценивала проекты в баллах, определяя приоритеты.

Больше всего баллов набрали проекты от МО "Светлановское" на Манчестерской улице и проспекте Раевского, от МО "Урицк" на улице Партизана Германа, а также объекты в МО "Оккервиль" на проспекте Солидарности и в МО "Академическое" на Тихорецком проспекте. В десятку лидеров также вошли проекты муниципальных округов "Финляндский округ", "Гагаринское", "Княжево", "Сестрорецк" и "Невский округ".

Комиссия отклонила 99 заявок от 45 муниципалитетов, поскольку они не соответствовали целям и критериям распределения субсидии.

Ранее мы сообщили о том, что на произведения искусства для музеев Смольный потратит 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV