Благодаря прокуратуре пожилой петербурженке вернули 100 тыс. рублей после перерасчета платы за ЖКУ
Сегодня, 11:35
Решение было обжаловано и отменено судом в апелляционном порядке.

В прокуратуру Приморского района Петербурга обратилась пожилая местная жительница с вопросами о несогласии с взысканием задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Решение было обжаловано и отменено судом в апелляционном порядке. При этом управляющая компания не произвела перерасчет, сообщили 23 декабря в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора управляющей организации, его удовлетворили. Уже произведен перерасчет на сумму свыше 100 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчине с инвалидностью возместят более 1 млн рублей за лекарство в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

