Благодаря прокуратуре пожилой петербурженке вернули 100 тыс. рублей после перерасчета платы за ЖКУ

В прокуратуру Приморского района Петербурга обратилась пожилая местная жительница с вопросами о несогласии с взысканием задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Решение было обжаловано и отменено судом в апелляционном порядке. При этом управляющая компания не произвела перерасчет, сообщили 23 декабря в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора управляющей организации, его удовлетворили. Уже произведен перерасчет на сумму свыше 100 тыс. рублей.

