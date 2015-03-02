Порядка 79% петербуржцев, работающих в офисах, сталкиваются с переработками

60% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность.

В Петербурге 79% горожан, которые работают в офисе, сталкиваются с переработками: 30% регулярно, еще 49% периодически. К такому выводу пришли в ходе опроса специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Известно, что 60% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность. Среди тех, кто уходит из офиса вовремя, каждый второй лишен подобных переживаний. Девять из 10 работников ощущают доверие со стороны руководителя: 35% абсолютно уверены в этом, еще 56% – скорее уверены.

Переработки – своеобразная компенсация возможности работать из дома. Чаще с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (36%). Среди "удаленщиков" больше тех, кто уверен в доверии руководства (43%).

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Фото: Piter.TV