Жители Ленобласти сдали в заготовительные пункты более 30 тонн различных ягод

В регионе работают 115 заготовительных пунктов Леноблпотребсоюза.

В четверг, 9 сентября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что в регионе продолжается сбор и переработка дикоросов.

Так, по данным на 1 сентября, 115 заготовительных пунктов Леноблпотребсоюза закупили 11 тонн черники, 17 тонн брусники, 6 тонн черноплодной рябины, 200 килограмм черной и красной смородины. Всего планируется закупить более 100 тонн ягод и плодоовощной продукции.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай сообщила, что ежегодно оказывается финансовая поддержка районным потребительским обществам.

В этом году в лесах области хороший урожай, и наше потребительское сообщество работает на полную мощность, заготавливая для торговых сетей и других покупателей областную продукцию, а для тех людей, кто сдает ягоды это хороший дополнительный доход. Светлана Нерушай

За последние пять лет из бюджета выделили более 20 млн рублей на поддержку потребсообществ.

Ранее мы писали, что жителей Ленобласти предупредили о сильном дожде в пятницу.

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