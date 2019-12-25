Жителей Ленобласти предупредили о сильном дожде в пятницу

В связи с этим сотрудники МЧС напоминают о повышении вероятности ДТП и других происшествий.

В четверг, 9 сентября, сотрудники МЧС предупредили жителей Ленинградской области о сильных дождях в ночь на 10 сентября на востоке региона.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный, на востоке области в первой половине ночи местами сильный дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до +12 градусов ночью и до +19 градусов днем.

В связи с сильными дождями, сотрудники МЧС напомнили населению о необходимости соблюдать правила дорожного движения, поскольку из-за ливней повышается вероятность ДТП.

Также повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях, железных дорогах, повреждений (обрывов, замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи, вероятность пропажи и гибели людей на акваториях и в лесных массивах области, а также подтоплений. Поэтому спасатели убедительно просят жителей региона быть внимательными и осторожными.

Ранее мы писали, что Петербург попал в полосу фронтального раздела 9 сентября.

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