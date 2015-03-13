Петербург попал в полосу фронтального раздела 9 сентября

Сегодня будет тепло и дождливо.

В четверг, 9 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой и вызовет дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня в городе ожидается +16…+18 градусов, в Ленобласти будет +15…+20. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге хотят установить памятник Хо Ши Мину.

Фото: Instagram / poojika_buddhinee