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Петербург попал в полосу фронтального раздела 9 сентября
Сегодня, 8:26
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербург попал в полосу фронтального раздела 9 сентября

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Сегодня будет тепло и дождливо.

В четверг, 9 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой и вызовет дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня в городе ожидается +16…+18 градусов, в Ленобласти будет +15…+20. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге хотят установить памятник Хо Ши Мину.

Фото: Instagram / poojika_buddhinee

Теги: михаил леус, погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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