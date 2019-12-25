В Петербурге хотят установить памятник Хо Ши Мину

Монумент планируют поставить на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина.

В Петербурге хотят установить памятник вьетнамскому революционеру Хо Ши Мину. Монумент предлагают поставить на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина. Его эскиз обсудили на заседании Градостроительного совета.

Создатели памятника предлагают расположить его таким образом, чтобы его фасад был направлен на Восток. По обеим сторонам от памятника будут установлены флагштоки с флагами Вьетнама и России.

Постамент будет выполнен из бетона, облицованного гранитными плитами. На фасаде будет надпись "ХО ШИ МИН". Фигуру самого Хо Ши Мина высотой в четыре метра планируют отлить из бронзы.

Ранее в Мурино появился памятник единству жителей "Глас народа".

Фото: пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре