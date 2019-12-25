В Мурино появился памятник единству жителей "Глас народа"

В середине августа этого года местные жители остановили строительство фуд-молла на бульваре Менделеева.

В городе Мурино появился памятник единству жителей. Об этом 6 сентября сообщили петербуржцы в социальных сетях.

Монумент золотого цвета расположен на бульваре Менделеева. Арт-объект сопроводили табличкой с надписью "Глас народа. Памятник единству жителям Мурино". Однако творение пришлось по душе не всем местным жителям. Некоторые пользователи считают, что памятник лишь испортил бульвар. Есть и те, кто считает, что творению не жить долго.

Напомним, в середине августа этого года жители Мурино остановили строительство фуд-молла на бульваре Менделеева. Piter.tv более подробно об этом рассказывал здесь.

Фото: ВКонтакте / Мурино LIVE