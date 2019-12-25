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В Мурино появился памятник единству жителей "Глас народа"
Сегодня, 16:27
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В Мурино появился памятник единству жителей "Глас народа"

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В середине августа этого года местные жители остановили строительство фуд-молла на бульваре Менделеева.

В городе Мурино появился памятник единству жителей. Об этом 6 сентября сообщили петербуржцы в социальных сетях. 

Монумент золотого цвета расположен на бульваре Менделеева. Арт-объект сопроводили табличкой с надписью "Глас народа. Памятник единству жителям Мурино". Однако творение пришлось по душе не всем местным жителям. Некоторые пользователи считают, что памятник лишь испортил бульвар. Есть и те, кто считает, что творению не жить долго. 

Напомним, в середине августа этого года жители Мурино остановили строительство фуд-молла на бульваре Менделеева. Piter.tv более подробно об этом рассказывал здесь. 

Фото: ВКонтакте / Мурино LIVE

Теги: мурино, памятник
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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