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Жители Мурино остановили строительство фуд-молла на бульваре Менделеева
Сегодня, 10:11
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Жители Мурино остановили строительство фуд-молла на бульваре Менделеева

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На народном сходе жители Мурино остановили работы в зелёной зоне центральной улицы и сами начали укладывать плитку обратно.

11 августа вечером на бульваре Менделеева в городе Мурино продолжились работы по демонтажу плитки после трехчасового перерыва, связанного с проверкой полиции. Недовольные возобновлением процесса - подготовительного этапа строительства второй очереди фуд молла компанией "Рента Инвест" - местные жители вышли на бульвар Менделеева с требованием остановить разрушение центральной улицы. 
Вместе с протестующими на бульваре присутствовал и глава местной администрации Алексей Белов. Представители власти всячески подчеркивали, что находятся с жителями на одной стороне в намерении запретить строительство, но у компании-застройщика есть положительное заключение суда. 
Вскоре после начала сбора жителей полиция начала вмешиваться в ход работ на участке и, наконец, остановила их совсем: рабочие покинули территорию, а за ними ушли и частные охранники. В это же время представитель "Рента Инвест", прибывший на место строительства, объяснял своё видение ситуации, повторяя, что участок принадлежит компании, что строительство разрешено по суду, и что планов отказываться от него, пока власти не предложат компромиссное решение, у компании нет. 
Когда ограждения с участка были убраны, жители начали сами укладывать выдранную плитку обратно, чтобы хоть немного восстановить порядок. 

С утра все жители Мурино поздравляли друг друга в соцсетях хотя бы с временной, но победой и выражали готовность и дальше бороться за свой город. 

Фото: ВКонтакте/Инфраструктура Западного Мурино

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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