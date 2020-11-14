"Рента Инвест" начала строительство фуд-молла на центральном бульваре в Мурино несмотря на запрет и протесты местных жителей

Сразу после начала демонтажа плитки на центральной улице Мурино жители объявили в соцсетях о подготовке народного схода.

В ночь с 10 на 11 августа на участке бульвара Менделеева, центральной улице города Мурино, начались строительные работы: демонтаж тротуарной плитки, подготовка к инвентаризации и обследованию инженерных сетей. Участок улицы, расположенный в зоне крайне малочисленных в Мурино зеленых насаждений, находится с 2020 года в собственности компании "Рента инвест", изначально приобретавшей его с намерением строительства ресторанного молла. Позже вступили в силу новые Правила землепользования и застройки, согласно которым строительство в этой зоне было запрещено, однако "Рента инвест" опротестовала данное решение в суде и выиграла, несмотря на противодействие местных депутатов и жителей.

Информацию о начале строительства второй очереди фуд-молла подтвердили и в самой компании, причем это произошло уже после того, как полиция по требованию губернатора Ленобласти Александра Дрозденко остановила рабочих и начала проверку документов. "Рента инвест" планирует продолжить работы сразу после проверки, которая должна продлиться не более трех часов: представители компании заявили, что будут подавать иски с требованием возмещения ущерба при нарушении сроков, отведенных законом на проверку документов.

Также в компании уточнили, что могли бы пойти на отказ от строительства в случае выкупа данной территории городом или предложения альтернативных локаций на замену властями, но никаких подобных предложений им не делали.

На участок строительства компания отправила сотрудников ЧОПа - для "предотвращения провокаций".