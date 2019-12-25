На бульваре Менделеева в Мурино полностью прекратились строительные работы

Рабочий вагончик, появившийся ночью с 10 на 11 августа, вывезли с центральной улицы Мурино ночью с 12 на 13 августа.

В ночь с 12 на 13 августа с бульвара Менделеева в городе Мурино вывезли вагончик-бытовку, с появления которого 11 августа начались работы по демонтажу участка улицы под строительство фуд-молла. Строительство на центральной улице города вызвало резкое недовольство местных жителей. Piter.TV делал подробные материалы об истории конфликта застройщика "Рента Инвест" с жителями и властями Мурино, о противостоянии на бульваре Менделеева, о готовности жителей провести народный сход, о победе 11 августа, и о том, как после ухода охраны и рабочих муринцы сами вернули выломанную плитку на место.

Бдительные жители продолжали следить за обстановкой на бульваре в течение всего дня 12 августа: неподалёку видели группы сотрудников частного охранного предприятия, похожих на тех, кто охранял строителей. Компания "Рента Инвест", располагая судебным решением в свою пользу, не единожды заявляла, что будет продолжать строительство, и жители ожидали следующих действий с ее стороны.

Однако утром 13 августа с участка, принадлежащего "Рента Инвест", вывезли вагончик для рабочих, и о произошедшем теперь напоминает только искуроченная и неаккуратно уложенная обратно плитка центральной улицы - кто и когда будет восстанавливать разрушенный бульвар, непонятно. В социальных сетях жители предположили, что все события 11 августа могли быть постановкой властей в преддверии выборов, но вне зависимости от этого выразили готовность и дальше защищать свой город.





Следующий народный сход жители планируют провести в защиту застраиваемых полей.