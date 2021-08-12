После изгнания рабочих с бульвара Менделеева жители Мурино сами исправили последствия демонтажа

Борьба жителей Мурино против действий компании-застройщика на центральной улице города 11 августа продолжалась до позднего вечера.

11 августа противостояние жителей Мурино и комании-застройщика "Рента Инвест", владеющей частью центральной улицы, бульвара Менделеева и планирующей построить там вторую очередь фуд-молла из ларьков и торговых точек, завершилось победой противников строительства. Ближе к вечеру после напряженного выяснения обстоятельств начавшегося демонтажа покрытия на улице люди начали собираться на общий сход для вмешательства в строительные работы.

Не дожидаясь обострения обстановки, полиция потребовала от рабочих свернуть работы, а от охранявших их сотрудников ЧОПа - удалиться, что и было сделано, несмотря на то, что в распоряжении "Рента Инвест" было законное разрешение на строительство и выигранное судебное разбирательство.

Сразу после ухода рабочих и ЧОПовцев местные жители самостоятельно попытались привести в порядок раскуроченную улицу и вернуть на место снятую плитку вплоть до последнего куска.

Ночью рядом с объектом дежурили машины полиции, препятствующей продолжению строительства.

С утра 12 августа похожих на сотрудников "An-security" мужчин в форме жители заметили неподалеку, на проспекте Авиаторов Балтики; судя по всему, обе стороны - и "Рента Инвест", и местная администрация - не планируют останавливаться и готовятся к возможному продолжению конфликта.

Piter.TV продолжает следить за обстановкой.

Фото и видео: ВКонтакте/Инфраструктура Западного Мурино