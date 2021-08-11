Строительство фуд-молла превратило бульвар Менделеева в Мурино в "горячую точку"

Участок центральной улицы в Мурино стал похож на зону боевых действий.

В городе Мурино сохраняется напряженная обстановка на бульваре Менделеева, где на участке, принадлежащем компании "Рента Инвест" началось строительство второй очереди фуд-молла - несмотря на запрет местных депутатов, основанный на новых правилах землепользования и застройки, и активное сопротивление местных жителей.

11 августа незаконность строительства подтвердили глава местной администрации Алексей Белов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко; полиция приостановила работы для проверки документов, но в компании "Рента Инвест" уже заявили о намерении продолжить после проверки и пригрозили исками в случае срыва работ.

В данный момент огороженный участок строительства охраняют сотрудники ЧОП, нанятые застройщиком, а местные жители готовятся к стихийному народному сходу, если власти не смогут оказать никакого влияния на ход работ. На большей части участка уже разобрана плитка; жителей особенно волнует судьба зелени на бульваре, которой в Мурино и так не хватает.

Все большее количество муринцев в социальных сетях выражает готовность выйти с протестом, если ситуация не будет решена, и если после проверки документов рабочие продолжат крушить бульвар.



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