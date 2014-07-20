Строительные работы на бульваре Менделеева в Мурино возобновились после проверки полицией

Жители города Мурино готовятся к народному сходу ввиду бездействия властей.

На центральной улице города Мурино, бульваре Менделеева, возобновились строительные работы на месте скандального фуд-молла, который планирует возвести собственник участка, компания "Рента Инвест". Ранее 11 августа производство работ было приостановлено полицией по требованию властей, однако собственник пригрозил иском в случае продления проверки - на стороне "Рента Инвест" есть положительное решение суда.

Местные жители, недовольные безрезультатными действиями властей по прекращению строительства в одной из немногих зелёных зон города, планируют провести народный сход в 20 часов рядом со стройкой. На место строительства привезли новую бригаду рабочих, участок охраняют усиленные наряды ЧОПа.



Перед началом схода жители обсуждают в социальных сетях последние легальные способы противодействия застройки, среди которых остаётся лишь обращение к кандидатам в ГосДуму и Законодательное собрание и напрямую к президенту.

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