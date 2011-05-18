В комплексе "Обухово" запустили линию по переработке отходов с помощью личинок мухи

Мощности пилотной линии позволяют перерабатывать до 1,5 тонны пищевых отходов в месяц.

На территории комплекса "Обухово" заработала тестовая линия по биоконверсии пищевых отходов. Проект реализован ГК "Первый Спецтранс" совместно с компанией "Карелбиотех" в рамках Центра природоохранных инноваций Петербурга. Об этом сообщил председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

В основе применяемой технологии лежит переработка органики с использованием личинок мухи черной львинки. Мощности пилотной линии позволяют перерабатывать до 1,5 тонны пищевых отходов в месяц. В результате этого процесса образуются ценные вторичные продукты: зоогумус, который используется как удобрение, и белковая биомасса для производства кормов.

По оценкам экспертов, доля органических компонентов в твердых коммунальных отходах составляет от 35% до 40%. Применение новой технологии позволяет существенно сократить объем мусора, вывозимого на полигоны, превращая потенциальные отходы в полезные ресурсы.

Следующим этапом внедрения станет включение данного объекта в территориальную схему обращения с отходами Санкт-Петербурга. Это позволит полностью интегрировать инновационную технологию в единую региональную систему утилизации и переработки.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в Петербурге собрали более 40 тонн опасных отходов.

Видео: Telegram / Кирилл Соловейчик