За неделю в Петербурге собрали более 40 тонн опасных отходов

Аварийные службы приняли 422 обращения от горожан. В числе собранных отходов – более 34 тонн автомобильных шин, почти две тонны батареек и аккумуляторов, а также ртутьсодержащие приборы и просроченные лекарства.

За прошедшую неделю экологические службы Санкт-Петербурга обработали 422 обращения жителей по вопросам экологической безопасности. Как сообщили в городском комитете по природопользованию, специалисты ГБУ "Экострой" совершили 19 выездов, из которых 18 были связаны с ликвидацией ртутных загрязнений. В ходе работ собрано 19,1 килограмма нефтесодержащих отходов.

Сотрудники СПб ГКУ "Пиларн" провели четыре проверки сообщений о нефтеразливах. После визуального мониторинга активной пеной обработали участок канала Грибоедова в районе Львиного моста; на остальных адресах следов нефтепродуктов не обнаружено. В рамках очистки водных объектов из акваторий извлекли 54 кубометра отходов.

Всего система приёма опасных отходов от населения приняла более 40 тонн. Основной объём составили автомобильные покрышки — 34,1 тонны. Также собраны 1,8 тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, 1,8 тонны электронной и компьютерной техники, 1 тонна бытовой химии, 607 килограммов люминесцентных ламп, 497 килограммов отработанных масел, 377 килограммов просроченных лекарств, 117 килограммов светодиодных ламп, 29 килограммов металлической ртути, 11 килограммов термометров и ртутных приборов, а также 1 килограмм крупногабаритных аккумуляторов.

Мобильная экологическая дежурная служба принимает сообщения круглосуточно по телефону 417-59-36.

Фото: комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга