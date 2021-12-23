В Первомайском обсудили вопросы, касающиеся строительства мусороперерабатывающего завода

Специалисты приводили свои аргументы, поясняя, что регион остро нуждается в создании современной мусороперерабатывающей инфраструктуры.

Возможное строительство мусороперерабатывающего комплекса в Первомайском сельском поселении обсудили с жителями. На встречу с населением приехали представители профильных комитетов областного правительства, районной администрации и местной власти и специалисты "Невского экологического оператора". Как выяснилось, местное население перспектива такого соседства не прельщает. Специалисты приводили свои аргументы, поясняя, что регион остро нуждается в создании современной мусороперерабатывающей инфраструктуры.

Ни один район не может обойтись без объектов по обращению с отходами. Просто каждому нужно сделать выбор, что ты хочешь, чтобы около тебя или через два-три километра была возвышающаяся гора мусора с чайками или это будет современное производство, которое будет наносить минимально возможное количество вреда окружающей среде. Антон Башнин, начальник сектора правового обеспечения комитета по обращению с отходами Ленобласти

Представители "Невского экологического оператора" рассказали о технологии, которую планируют применять на предприятии. Они заверили, что появление мусорной свалки рядом с поселением исключается. Именно этого опасаются жители Первомайского. На деле коммунальные отходы будут автоматически сортироваться, после чего полезным фракциям дадут вторую жизнь. Складироваться будет только то, что нельзя переработать, например, детские подгузники или изношенная обувь.

Сами жители осознают необходимость строительства мусороперерабатывающего предприятия. Однако считают, что песчаный карьер "Островский", который является одним из потенциальных мест для размещения завода, для этого не подходит.

Дискуссия была жаркой, она и не могла быть другой, но она была конструктивной. Антон Башнин, начальник сектора правового обеспечения комитета по обращению с отходами Ленобласти

Выборгский район не единственный претендент на размещение производства по переработке мусора. Рассматривается также Всеволожский, Ломоносовский и Кингисеппский районы.

На прошлой неделе Выборг посетили предприниматели со всей Ленобласти.

Видео: МГ "Наш город"