Выборг посетили предприниматели со всей Ленобласти

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава районной администрации Валерий Савинов.

В конференц-зале Центра поддержки предпринимательства состоялся традиционный форум, посвященный Дню предпринимателя Ленобласти. Помимо основной в Выборге – площадки форума были организованы в Гатчине и Киришах. Также велась прямая трансляция онлайн.

Участниками торжественного мероприятия в Выборге стали зампредседателя правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай, глава администрации Выборгского района Валерий Савинов и другие. По видеосвязи участников форума поприветствовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава районной администрации Валерий Савинов.

В Выборгском районе успешно выстроено взаимодействие бизнеса и власти. Все мероприятия в рамках поддержки и развития малого и среднего предпринимательства планируются и реализуются совместно с нашими предпринимателями. Для этого используются разнообразные форматы: встречи за круглым столом, семинары, фестивали предпринимательства, бизнес-завтраки и другое. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

Традиционно ко Дню предпринимателя Ленобласти, который отмечается 19 декабря, на форуме были отмечены лучшие бизнесмены года. Среди них – представители Выборгского района. Награды от губернатора региона вручал Дмитрий Ялов.

В рамках пленарного заседания, которое проводилось в режиме телемоста между тремя площадками форума, участникам были представлены лучшие бизнес-проекты 2021 года. Среди победителей конкурса "Супергерои бизнеса 47" – предприниматель из Выборга Роман Матвеев, который наладил производство чайного гриба и напитков на его основе. Продукция компании "БАМ" реализуется в российских магазинах, а также экспортируется в Китай.

В областном конкурсе "Бизнес-видео 47", который проходил в онлайн-формате, были представлены проекты и выборгских предпринимателей. Победители определялись путем зрительского голосования. Проект Сергея Москаева "События Выборга" выбран лучшим в номинации "Мой успех".

Также администрация Выборгского района провела заседание по вопросу обеспечения пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО